Темрюкский район, Краснодарский край, 10 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Темрюкском районе Кубани увеличили число стоянок для транспорта, следующего в Крым. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Краснодарского края 10 октября.

Владимир Югасов ИА REGNUM Стоянка

Число автомобильных стоянок увеличили до восьми. Они смогут вместить более 2,5 тыс. единиц грузовых и легковых автомобилей.

На всех остановочных точках есть гостиницы, пункты питания и полевая кухня, установлены палатки для обогрева, санузлы.