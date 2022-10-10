Иркутск, 10 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Иркутской области начались выплаты мобилизованным жителям региона, их размер составляет 100 тысяч рублей, сообщает 10 октября телеграм-канал правительства Приангарья.

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«По моему поручению в Новосибирском высшем военном училище работают сотрудники министерства соцразвития и военного комиссариата Иркутской области. Совместно они актуализировали списки мобилизованных граждан, включенных в состав части. На сегодняшний день отработано порядка 1600 человек. Мобилизованные, направленные на дополнительное медицинское обследование, в списки не включены», — рассказал глава региона Игорь Кобзев.

В настоящее время также формируются списки на выплату ежемесячного денежного довольствования, отмечает заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань. По указу президента РФ все мобилизованные, включенные в состав части, приравнены к военнослужащим по контракту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в указ об обеспечении вещевым имуществом военнослужащих, призванных на службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ из Иркутской области.

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