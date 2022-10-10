Москва, , 11:59 — REGNUM В РФ основной фактор высоких затрат в обороте и реализации рыбы — это низкая степень переработки рыбы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил заместитель проректора по научной работе финуниверситета при правительстве РФ, член экспертного совета ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Денис Лавров.

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«Часто говорят, что цены на рыбную продукцию растут из-за того, что в основном она идет на экспорт. Это не так. По одной трети в себестоимости добычи приходится на ГСМ и оплату труда. Все морские суда используют дизтопливо и морской мазут. Их стоимость росла быстрее стоимости рыбопродукции. Сегодня морское рыболовство среди отраслей — лидеров по оплате труда. В этом сегменте средняя оплата труда составляет 220 тыс. рублей в мес. Выросло и судовое обслуживание, судоремонт и запчасти. Увеличились затраты и после производства — на перевалку в портах, доставку до потребителей», — сказал Лавров.

По его словам, основной фактор высоких затрат в обороте и реализации рыбы — это низкая степень переработки рыбы.

«85% рыбной продукции — это замороженные тушки. Удельные затраты на полуфабрикаты — филе и фарш — в два раза ниже. Поэтому увеличение выпуска объемов таких полуфабрикатов позволит обеспечить не только ее широкое присутствие в рознице, но и стабильный уровень цен на неё. Она не настолько подвержена сезонным и прочим колебаниям», – пояснил Лавров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее одной из причин роста в РФ цен на рыбу в 2022 году стало снижение импорта на 35%.

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