Киев, , 11:58 — REGNUM Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко прокомментировал удары по критической инфраструктуре на территории бывш. УССР.

Город без света Gabriel Jorby

Он признал удары возмездия по энергосистеме подконтрольных киевской хунте территорий и допустил отключение электричества во всех городах.

«Уже однозначно понятно, что большая часть ракет попала в энергосистемы разных городов, — написал Тимошенко в социальной сети. — Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Харькова заявили о полном отключении электричества в городе.