Киев, 10 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко прокомментировал удары по критической инфраструктуре на территории бывш. УССР.

Gabriel Jorby Город без света

Он признал удары возмездия по энергосистеме подконтрольных киевской хунте территорий и допустил отключение электричества во всех городах.

«Уже однозначно понятно, что большая часть ракет попала в энергосистемы разных городов, — написал Тимошенко в социальной сети. — Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Харькова заявили о полном отключении электричества в городе.