Москва, 10 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Министерство обороны России за 7 октября 2022 года подало сразу 34 финансовых иска в арбитраж Москвы к предприятиям военно-промышленной сферы, РЖД, а также к иным юрлицам. Исковые заявления пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

К некоторым компаниям было подано по несколько претензий. Так, например, РЖД получило сразу пять исков. Ещё шесть заявлений подано к ПАО «Научно-производственное объединение «Стрела», которое выпускает радиолокационные станции и входит в состав концерна ВКО «Алмаз — Антей». По одному из них с тульского предприятия, в частности, требуют 32 688 069,86 рубля.

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» также получил два иска — на 5,7 млн рублей и 3,9 млн рублей.

Напомним, в начале октября 2022 года Минобороны России проиграло спор авиационной холдинговой компании «Сухой» на 360 млн рублей.