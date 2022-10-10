Кронштадт, Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Проезд по тоннелю судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений временно ограничат из-за ремонтных работ на восемь дней, предупредили 10 октября в пресс-службе дирекции КЗС.

Тоннель комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга Елена Молчанова © ИА REGNUM

Временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам вводятся в два этапа. Первый — с 10 по 14 октября, на это время проезд будет затруднен в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо КАД), а с 17 по 21 октября — транспортный отсек Невской стороны (внутреннее кольцо КАД).

«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут», — добавили в пресс-службе.

Напомним, тоннель проходит под дном Финского залива в месте, где по воде проложен главный фарватер, и является частью Кольцевой автодороги.