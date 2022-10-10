Киев, 10 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Киевские власти и часть населения, поддерживающая их, радовались терактам и расправам над мирными жителями и думали, что ответа не будет, отметил 10 октября в своем телеграм-канале военкор Валентин Горшенин.

ИА REGNUM Крымский мост

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Как сообщалось ранее, утром 10 октября ВС России наносят серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. Сообщается о взрывах практически во всех регионах.

«Они наивно полагали, что их не коснется. Фотографировались на фоне инсталляции горящего моста. Рукоплескали расправам над мирными в Купянске и продолжали бить по центру Донецка. Радоваться заранее на войне — опасно», — отметил военкор.