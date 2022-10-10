Химки, Московская область, 10 октября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Средства от продажи билетов на домашний матч футбольного клуба «Химки» с воронежским «Факелом» пойдут на поддержку Вооружённых сил РФ. Об этом сообщила пресс‑служба подмосковного клуба.

ФК «Химки»

«Все средства от проданных билетов будут направлены в поддержку Вооружённых Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» — «Факел» состоится 15 октября.