Кишинёв, 10 октября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 10 октября прибыла с официальным визитом в Баку. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

Отмечается, что в ходе визита Гаврилицы запланированы встречи с представителями руководства страны и представителями местного бизнеса. Также программой посещения запланирована её встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По данным пресс-службы, Гаврилица пробудет в Азербайджане до 12 октября. Она прибыла для обсуждения вопросов энергетики и торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, власти Молдавии ищут возможности отказаться от российского газа. Азербайджан выбран страной, которая якобы может заменить поставки.