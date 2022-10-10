Киев, , 11:57 — REGNUM В результате взрывов на находящейся под контролем Киева территории б. УССР возможны отключения электроэнергии. Об этом 10 октября сообщила энергетическая компания киевского террористического режима в своём телеграм-канале.

Света нет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Противник наносит ракетный удар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры. В городах и населенных пунктах возможны отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что энергетические службы пытаются быстро устранять повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что на скорейшую деэскалацию кризиса на территории б. УССР надеются власти Китая.