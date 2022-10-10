Сеул, , 11:58 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил премьер-министру Японии Фумио Кисиде о необходимости приложить усилия для оживления корпоративных обменов между двумя странами во время их первого саммита в Нью-Йорке и недавних телефонных переговоров. Об этом 9 октября сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

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Напомним, что Юн Сок Ёль и Фумио Кисида провели телефонное обсуждение ракетных пусков КНДР 6 октября.

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Во время саммита в Нью-Йорке президент Южной Кореи сказал премьер-министру Японии, что деловые обмены между двумя странами станут более активными, если двусторонние отношения нормализуются. Аналогичное замечание Юн Сок Ёль сделал во время телефонных переговоров.

В администрации южнокорейского лидера сообщили, что глава государства стремится решить экономические проблемы между двумя странами.

«В корейско-японских отношениях была тенденция упоминать вопросы, касающиеся прошлого, безопасности и политики, опуская при этом экономические вопросы, но на этот раз все по-другому», — сказал представитель администрации.

В 2018 году высший суд Южной Кореи постановил, что японские компании должны выплатить компенсацию южнокорейским жертвам принудительного труда. Япония же ввела ограничения на экспорт в качестве мести.

В Токио сообщили, что все вопросы возмещения ущерба, связанные с колониальным правлением 1910–1945 годов, были урегулированы в соответствии с договором 1965 года, который две страны подписали для нормализации отношений.