Грозный, 10 октября 2022, 11:55 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому поскорее бежать в сторону Запада. После сообщений Зеленского о взрывах в нескольких районах Киева и других населенных пунктах бывш. УССР Кадыров написал о том, что теперь тот почувствует сам, каково это — обстрелы мирных городов на территории Донбасса в течение восьми последних лет.
Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия пока даже не начинала вести настоящие действия против Киева.
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