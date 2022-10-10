Грозный, , 11:55 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому поскорее бежать в сторону Запада. После сообщений Зеленского о взрывах в нескольких районах Киева и других населенных пунктах бывш. УССР Кадыров написал о том, что теперь тот почувствует сам, каково это — обстрелы мирных городов на территории Донбасса в течение восьми последних лет.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть, восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия пока даже не начинала вести настоящие действия против Киева.

«Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться, как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада», — посоветовал Зеленскому Кадыров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве прогремели новые взрывы

Читайте развитие сюжета: Кадыров после ударов по Киеву заявил, что теперь доволен ходом СВО на 100%