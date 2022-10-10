Кострома, 10 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Костромские власти уточнили порядок предоставления единовременной выплаты в размере 30 тысяч рублей семьям мобилизованных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Деньги

Список получателей меры поддержки сформирует военный комиссариат Костромской области, после чего их передадут в Центр социальных выплат. ЦСВ перечислит средства в течение 5 дней после получения сведений из военкомата. Родственникам призванных не нужно подавать заявления и собирать документы.

Претендовать на поддержку могут семьи, где воспитывается хотя бы один несовершеннолетний ребёнок. Однако не все костромички согласны с таким подходом при распределении средств. Так, многодетная мать, жена мобилизованного и депутат Собрания депутатов Костромского района Анна Баранова полагает, что Костромской области стоит взять пример с других регионов, где на каждого мобилизованного выдается фиксированная сумма и он сам решает, кого из близких стоит поддержать деньгами.