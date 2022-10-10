Донецк, 10 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, сообщили 10 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:33 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 166 боеприпасов.

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