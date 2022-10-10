Уфа, 10 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Обелиск в память о земляках, участниках Великой Отечественной войны, установили в одной из деревень в Башкирии. Об этом 10 октября сообщил глава администрации Балтачевского районаИльгиз Субушев на своей странице в социальной сети.

Pixabay.com Красная звезда на обелиске

Он сообщил, что из деревни Чипчиково на фронт в годы Великой Отечественной войны ушел 51 человек, а вернулись всего 16 воинов.

«Все они в послевоенные годы восстанавливали экономику района, трудились наравне со всеми на полях колхоза. Прошли годы, но каждый россиянин знает какой ценой тогда досталась победа. Мы помним каждый подвиг, каждую жертву наших дедов и прадедов, помним и ценим труд тыловиков», — сообщил глава районной администрации.

Субушев сообщил, что в память о земляках, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, в деревне Чипчиково построили обелиск.

«Его открытие прошло в преддверии дня Башкирии, что очень символично. Благодарю каждого, кто внёс свою лепту в сохранении памяти о земляках, победивших фашизм!» — отметил чиновник.