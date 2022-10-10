Горно-Алтайск, , 11:52 — REGNUM В Республике Алтай создан единый штаб по вопросам частичной мобилизации, а также поддержке мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Об этом 10 октября рассказал глава региона Олег Хорохордин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В его состав войдут представители регионального правительства и заксобрания, органов местного самоуправления, политических партий, общественных движений и так далее.

«Военный комиссариат в настоящее время актуализирует данные, вручает мобилизационные предписания. Работа по комплектованию возложенного подразделения завершена. Отправка мобилизованных состоится согласно плану», — отметил глава.

По словам Хорохордина, ежедневно в военкоматы приходят десятки мобилизованных граждан, часть из которых заключает контракты на военную службу. Он заверил при этом, что все мобилизованные, добровольцы, контрактники и члены их семей получат необходимую поддержку.

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