Джакарта, , 11:51 — REGNUM Банк Индонезии зафиксировал, что индекс потребительского доверия для индонезийской экономики снизился с 124,7 до 117,2 в сентябре 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

В Банке Индонезии заявили, что потребительский оптимизм в отношении экономических условий сохраняется.

Опрос потребителей — это ежемесячный опрос Банка Индонезии, проводимый с целью определения доверия потребителей к экономическим условиям.

Ранее индекс потребительского доверия был зафиксирован на уровне 128,2 или ниже, чем 128,9 в июне 2022 года. Индекс снова упал со 128,2 до 123,2 в июле 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо официально представил султана Хаменгку Бувоно X в качестве губернатора Джокьякарты на период 2022–2027 годов в государственном дворце в Джакарте.

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