Иркутск, , 11:51 — REGNUM Предприятия в Иркутской области в 2022 году погасили долги по зарплате на сумму более 97 млн рублей, сообщает 10 октября телеграм-канал правительства региона. Отмечается также, что в рамках совместных действий властей Приангарья и контрольных органов с начала 2022 года полностью погашены долги по заработной плате у более 1,5 тысяч работников.

Зарплата 40.мвд.рф

Из числа должников вышли 29 хозяйствующих субъекта. Задолженность по зарплате в сентябре по сравнению с началом текущего года сократились в 1,8 раза, к аналогичному периоду прошлого года в 2,3 раза. Данные были приведены на межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд.

«Напомню, что губернатор Иркутской области поставил на контроль вопросы сохранения стабильной ситуации на рынке труда. Своевременность выплаты заработной платы, обеспечение конституционных прав граждан — всё это является приоритетными задачами. Прошу усилить в этом направлении межведомственное взаимодействие», — сказал первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 августа 2022 года составила 5,5 млн. рублей.

Читайте также: Иркутским педагогам задолжали более пяти миллионов рублей