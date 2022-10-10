Новосибирск, , 11:52 — REGNUM Заявление Белоруссии, что ВСУ взорвали практически все мосты на границе, говорит о том, насколько возросла возможность вовлечения белорусских вооруженных сил в происходящее вооружённое противостояние. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Флаг Белоруссии © ИА REGNUM

«Произошедшие события одновременно подтверждают, насколько опасаются подобного вовлечения в Киеве, бросившем свои основные ресурсы на другие направления и ощущающего в этой связи актуальность «угрозы с севера», — подчеркнул Бирюков. — При этом переход армией Белоруссии государственной границы с [территорией бывш. УССР] на данный момент не предопределён окончательно, а сама такая возможность служит предостережением для третьих сил (той же Польши, например), на случай прямого вовлечения в конфликт».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по словам председателя госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо, боевики ВСУ взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги на границе.

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