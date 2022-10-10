Пекин, , 11:50 — REGNUM На скорейшую деэскалацию кризиса на территории б. УССР надеются власти Китая. Об этом 10 октября заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

МИД КНР Aawsat.com

«Мы ознакомлены с соответствующими сообщениями. Мы также надеемся на скорейшую деэскалацию обстановки», — сказала она, комментируя сообщения о взрывах в находящихся под контролем киевского режима крупнейших городах на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые взрывы произошли на территории Львова, а также Одесской и Ровенской областей.