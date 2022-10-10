Пекин, 10 октября 2022, 11:50 — REGNUM На скорейшую деэскалацию кризиса на территории б. УССР надеются власти Китая. Об этом 10 октября заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

МИД КНР
МИД КНР
Aawsat.com

«Мы ознакомлены с соответствующими сообщениями. Мы также надеемся на скорейшую деэскалацию обстановки», — сказала она, комментируя сообщения о взрывах в находящихся под контролем киевского режима крупнейших городах на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые взрывы произошли на территории Львова, а также Одесской и Ровенской областей.