Киев, , 11:50 — REGNUM Россия уничтожает государство-террориста, которое проповедует реваншизм, нацистскую идею и угрожает не только нам, но и, будучи передовым отрядом Запада — всему миру, отметил в своем комментарии 10 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, утром 10 октября ВС России наносят серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. Сообщается о взрывах практически во всех регионах.

«Думаю, мало кому в Киеве и других подвергнутых нашим ударам городах на территории б. УССР сегодня вспоминаются натовские бомбёжки Сербии, разгром Ирака, Сирии, Ливии, миллионы их жертв… А напрасно: думать об этом, вспоминать те преступления своих союзников придётся. И свои собственные — тоже.

Судя по маниакальному стремлению киевского режима и поддерживающего его населения присоединиться к НАТО, они те бомбёжки посчитали делом правильным. Как и удары авиации, артиллерийские и ракетные обстрелы «своих» Донецка и Луганска после 2014 года и «вражеских», российских, городов уже в последнее время. Теперь они испытывают подобное, хотя причины сегодняшних российских ударов принципиально иные: тогда НАТО разрушало страны, которые не угрожали ни американскому государству, ни американцам, ни Европе, ни европейцам. Теперь мы уничтожаем государство-террориста, проповедующего реваншизм, нацистскую идею. Оно угрожает не только нам; оно, будучи передовым отрядом Запада, угрожает всему миру.

Надеюсь, что часть этой мощи обрушилась и на группировки ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения. И что освобождение русских земель и русских людей продолжится!« — отметил Михаил Демурин.