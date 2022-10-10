Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не видит ничего предосудительного в том, что из правящей партии «Грузинская мечта» ушли девять депутатов и создали движение «Сила народа». Об этом он 9 октября сообщил журналистам.

Ираклий Гарибашвили ITU Pictures

Главу правительства попросили прокомментировать уход депутатов и их антизападные заявления.

«Сегодня в стране демократия, любой человек, имея желание, может присоединиться к той или иной организации и объединению, это их конституционное право», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр добавил, что власти страны продолжают придерживаться евроатлантического курса Грузии. Он напомнил, что это говорится в конституции республики.

Напомним, в июле депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта», сделали ряд критических заявлений. Они обвинили США в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ, а также в попытке спровоцировать в республике переворот, когда власти отказались открывать «второй фронт». Постепенно к ним присоединились ещё шесть депутатов.

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