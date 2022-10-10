Сана, , 11:50 — REGNUM Базирующееся в Сане правительство повстанцев-хуситов обвинило власти Эритреи в похищении йеменских граждан. Об этом сообщает Al-Masirah со ссылкой на заявление министерства рыболовства хуситов.

Война в Йемене Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, шестеро йеменцев были похищены в районе Баб-эль-Мандебского пролива в воскресенье, 10 октября.

«Власти Эритреи похитили шестерых рыбаков из Аль-Сабалии в округе Аль-Хок, мухафаза Эль-Ходейда, когда они ловили рыбу на острове Саваба», — цитирует текст заявления Al-Masirah.

В министерстве также заявили, что похищения и ограбления йеменских рыбаков происходят регулярно. Отмечается, что только в августе 2022 года власти Эритреи якобы похитили 139 граждан Йемена.