Москва, 10 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. При частичной мобилизации произошло достаточно «бестолковщины», заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства отметил, что при частичной мобилизации, к сожалению, «бестолковщины достаточно». Он предположил, что проблемы в этой сфере накапливались долго.

Также президент поручил губернаторам взять под контроль вопросы частичной мобилизации, связанные с соблюдением законодательства и поддержкой семей мобилизованных.