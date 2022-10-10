Берлин, 10 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Немецкие СМИ цитируют сообщение правительства страны о смерти 32 афганских граждан, ожидавших отправки в Германию.

8am. af Беженцы из Афганистана

Эта информация была предоставлена в ответ на вопрос депутата бундестага от левого крыла Клары Бангер, а журнал Spiegel стал первым СМИ, сообщившим об этом.

Сообщается, что 15 граждан Афганистана из указанного числа умерли естественной смертью, девять человек погибли в результате актов насилия.

Один человек погиб во время атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на мечеть в Афганистане, один покончил жизнь самоубийством, ещё один был убит в результате нападения на паспортный стол. Также родственник бывшего местного служащего германской армии был убит из-за службы в армии предыдущего правительства Афганистана.

Федеральное правительство заявило, что ни одна из этих смертей не была связана с работой этих людей в немецких учреждениях в Афганистане.

Клара Бангер назвала этот ответ «катастрофой». Она добавила, что правительство Германии не может даже обеспечить условия для выезда тех, кого допустили к приезду в Германию.

Согласно статистике федерального правительства, страна на сегодняшний день пообещала перевести в Германию 23 666 местных работников и членов их семей, и 21 396 из них прибыли в Германию.

Следует отметить, что, согласно отчёту Spiegel, из 11 681 человека, включая правозащитников, журналистов и членов их семей, которых Германия пообещала ввезти, на данный момент в ФРГ перевезено 6513 человек.