Москва, 10 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Киевский режим — фашистская диктатура, послушное орудие в руках тоталитарно-либеральных режимов Запада. России приходится бороться «с этим абсолютным злом», заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на церемонии открытия выставки «Свидетельства преступлений [киевских] нацистов и их пособников» в Доме РИО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

По его словам, достаточно лишь мельком взглянуть на экспонаты выставки, чтобы понять, почему миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей решили навсегда воссоединиться с Россией.

«Вижу огромную трагедию в том, что на глазах всего лишь одного поколения процветающая в прошлом [территория б. УССР] превратилась в такой конгломерат, буквально фашистскую диктатуру и стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада. И сегодня России с оружием в руках приходится бороться с этим абсолютным злом», — подчеркнул Нарышкин.

В основу выставки, организованной РИО, легли показания очевидцев и материалы, привезенные из зоны проведения специальной военной операции. В числе экспонатов — осколки запрещённых боеприпасов, атрибутика нацистских карателей, другие вещественные доказательства их преступлений.

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