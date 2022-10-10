Иркутские врачи впервые пересадили сердце
Иркутск, 10 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Операцию по трансплантации сердца впервые провели в Иркутской области, сообщает 10 октября телеграм-канал правительства региона. Известно, что её выполнили врачи областной клинической больницы совместно со специалистами Центра Шумакова.
«Операция выполнена планово. Сотрудники Иркутской областной больницы на протяжении нескольких лет готовились к трансплантации сердца. Пациент находится в сознании, в стабильном состоянии», — отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.
Всего в Иркутской области на данный момент провели 216 трансплантаций почек и 46 трансплантаций печени.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2022 года пересадку сердца впервые выполнили в волжском филиале федерального центра трансплантологии в Волгоградской области.
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