Иркутск, 10 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Операцию по трансплантации сердца впервые провели в Иркутской области, сообщает 10 октября телеграм-канал правительства региона. Известно, что её выполнили врачи областной клинической больницы совместно со специалистами Центра Шумакова.

Правительство Иркутской области Пересадка сердца

«Операция выполнена планово. Сотрудники Иркутской областной больницы на протяжении нескольких лет готовились к трансплантации сердца. Пациент находится в сознании, в стабильном состоянии», — отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Всего в Иркутской области на данный момент провели 216 трансплантаций почек и 46 трансплантаций печени.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2022 года пересадку сердца впервые выполнили в волжском филиале федерального центра трансплантологии в Волгоградской области.

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