Вашингтон, 10 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Соединенные Штаты несколько озабочены тем, что Киев предпринимает несогласованные действия, но этого пока недостаточно, чтобы списать со счетов главу киевского нацисткого режима Владимира Зеленского, пишет газета La Repubblica.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Отмечается, что у администрации США есть свои сомнения. Так, пишет издание, Киев не слушал, когда предупреждали о готовящемся вторжении, и не информировал о некоторых военных инициативах. Выход доклада об убийстве Дарьи Дугиной стал сигналом этого недовольства.

Подрыв Крымского моста подтверждает необходимость той осмотрительности, которую Пентагон всегда соблюдал при военных поставках киевскому режиму, заключило издание.