Кишинёв, 10 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Разгон палаточного городка протестующих в Кишинёве 10 октября обошёлся без пострадавших. Об этом сообщил РИА Новости один из организаторов протеста председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану.

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

Утром правоохранители разобрали те палатки, которые находились на проезжей части. Протестующие не препятствовали этому.

«Мы осуждаем действия полиции, которая демонтировала палаточный лагерь. Хорошо, что никто не пострадал. Будем оспаривать действия полицейских», — сказал Цуркану.

Напомним, протестная акция, организованная в Кишинёве партией «Шор», продолжается с 18 сентября. Протестующие требуют отставки президента и правительства.