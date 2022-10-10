Якутск, , 11:50 — REGNUM Участники спецоперации в защиту Донбасса из Якутии получили посылки и автомобиль, переданные общественной палатой региона. Бойцы назвали помощь нужной и поблагодарили главу республики и земляков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе правительства Якутии.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы чувствуем поддержку всей страны, наших земляков. Все объединились, мобилизовались на защиту нашего Отечества. Ваша поддержка до нас дошла, дойдет до всех. Нам это, безусловно, поможет в боевых действиях. Огромное вам спасибо!», — выразил благодарность военнослужащих командир якутского отряда «Боотур», заместитель командира 2-го отряда «Барс» Александр Колесов.

Как сообщалоИА REGNUM, в нескольких населённых пунктах Якутии женщины шьют вещи, необходимые для военнослужащих. «Мне просто хочется чем-то помочь, что-то своё вложить», — объясняют волонтёры.