Якутск, 10 октября 2022, 11:50 — REGNUM Участники спецоперации в защиту Донбасса из Якутии получили посылки и автомобиль, переданные общественной палатой региона. Бойцы назвали помощь нужной и поблагодарили главу республики и земляков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе правительства Якутии.
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Как сообщалоИА REGNUM, в нескольких населённых пунктах Якутии женщины шьют вещи, необходимые для военнослужащих. «Мне просто хочется чем-то помочь, что-то своё вложить», — объясняют волонтёры.