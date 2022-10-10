Кисловодск, Ставропольский край, 10 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. На Ставрополье неизвестные «заминировали» здание городского суда в Кисловодске. Сообщение поступило утром 10 октября. Из здания суда эвакуировали людей, в настоящее время информация проверяется. Об этом сообщил мэр города-курорта Евгений Моисеев.

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«Утром поступило сообщение о минировании городского суда на пр. Ленина. Экстренные службы выехали на место. Идет проверка здания и эвакуация людей», — написал Моисев в своем телеграм-канале.

Как ранее сообщалось, информация о минировании зданий в Кисловодске поступает не впервые за последние месяцы. Так, 17 сентября поступили сообщения об угрозе взрывов в отеле на проспекте Победы, в здании полиции, больницы, дома культуры, военкомата и Нарзанной галереи. Все они не подтвердились после проверок.