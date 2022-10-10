Харьков, Украина, 10 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Харькове полностью отсутствует электричество, заявили 10 октября городские власти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

С утра в городе прогремели мощные взрывы, которые вывели из строя объекты критической инфраструктуры. Некоторое время в части города не было света и воды. В новом заявлении властей говорится, что Харьков полностью обесточен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове остановили движение поездов метрополитена.