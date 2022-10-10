Томск, 10 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанет 33-летний местный житель по обвинению в жестоком избиении своей престарелой бабушки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

(сс) Cristian Newman Старушка

По данным следствия, мужчина долгое время был вынужден ухаживать за тяжело больной 89-летней старушкой. В июне 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, инициировал ссору с женщиной, после чего избил её, нанеся ей не менее 48 ударов руками и ногами. В результате потерпевшая скончалась на месте.

«Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.