Ивано-Франковск, Украина, 10 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. После взрывов на расположенной в Ивано-Франковской области на территории б. УССР Бурштынской ТЭС начался пожар. Об этом 10 октября сообщает телеграм-канал «Рыбарь» со ссылкой на главу Ивано-Франковской области.

Бурштынская ТЭС

«Глава Ивано-Франковской области сообщила об ударах по объекту критической инфраструктуры. Фактически она косвенно подтвердила попадание по Бурштынской ТЭС», — говорится в сообщении.

При этом на Бурштынскую ТЭС завязано обеспечение электричеством западной части территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые взрывы прогремели на территории Львова.