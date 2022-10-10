Багдад, 10 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Иракская хакерская группа «Аль-Тахара» якобы устроила массированную атаку на сайты ряда израильских компаний, занимающихся добычей нефти и газа. Об этом 10 октября сообщает Al-Sumariya.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

По данным журналистов, атаке подверглись сайты Energean и Israel Natural Gas Lines.

Отмечается, что атака была устроена якобы в ответ на разработку Израилем нефтегазового месторождения «Кариш», расположенного вблизи территориальных вод Ливана.

Как сообщается, компания Energean является посредником, который ведет бизнес с Израилем. В частности, именно эта компания приобрела месторождения природного газа «Кариш» и «Танин». В свою очередь, компания Israel Natural Gas Lines принадлежит правительству Израиля и занимается разработкой месторождений в восточном Средиземноморье.