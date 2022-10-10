Симферополь, 10 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Походы к проведению специальной военной операции России на территории бывш. УССР изменены. Об этом 10 октября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

Он рассказал об изменении подходов к спецоперации, отметив, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры противника предпринимались с самого начала в ежедневном режиме, Киев ещё в мае был бы разгромлен.

«Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», — сказал Аксёнов.