Калуга, , 12:15 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша дал поручение главам всех муниципалитетов оперативно решать поступающие вопросы, связанные с семьями мобилизованных граждан. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Калужской области.

Для семей мобилизованных калужан будут доступны дополнительные меры поддержки Страница городского головы Калуги Дмитрия Денисова в социальной сети «ВКонтакте»

«Уважаемые главы администраций, вы должны всех знать. Каждого с каждой проблемой. Чем помочь. Быть максимально открытыми, максимально быстро участвовать в работе по замечаниям, которые сегодня возникают. Это касается и городов наших крупных и районов. Я вас прошу очень внимательно относится к работе с теми семьями, с теми близкими, кто остался сегодня у нас», — отметил Владислав Шапша.

Ранее, ИА REGNUM сообщало, для семей мобилизованных калужан будут доступны дополнительные меры поддержки. В частности, С 1 октября семьи мобилизованных калужан освобождены от платы за детские сады, а 1 ноября школьное питание для детей мобилизованных калужан станет бесплатным.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге приняли новые меры поддержки для семей мобилизованных горожан