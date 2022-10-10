Калуга, 10 октября 2022, 12:15 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша дал поручение главам всех муниципалитетов оперативно решать поступающие вопросы, связанные с семьями мобилизованных граждан. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Калужской области.
Ранее, ИА REGNUM сообщало, для семей мобилизованных калужан будут доступны дополнительные меры поддержки. В частности, С 1 октября семьи мобилизованных калужан освобождены от платы за детские сады, а 1 ноября школьное питание для детей мобилизованных калужан станет бесплатным.
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