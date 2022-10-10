10 октября 2022 | Время чтения 1 мин

В Сети активно обсуждают и поддерживают ракетные удара по территориям бывш. УССР. Практически все признают, что это надо было сделать раньше

Валерия Иванова, , 16:57 — REGNUM Жители России с нескрываемой радостью и оптимизмом восприняли нанесение ракетных ударов по территории б. УССР. В телеграм-каналах пользователи оставляют сотни комментариев, в которых поддерживают действия российской армии.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ну этого же и следовало ожидать после случая с мостом», — написал Ruslan.

«Наконец-то, уже и не верилось», — поддержал mr. Red.

«Суровикин, молодец, продолжай, не останавливайся. Смерть фашистам», — пожелал Олег.

«Господи! Наконец-то! Они так просили, так просили. Не хотели по-хорошему — получайте. Россия, вперёд», — радуется Тамара.

«Суровикин празднует назначение! Молодец», — поддержала Маргарита.

«Утро у врагов России начинается не с кофе», — иронизирует Polina Stepanenko.

«Отличные новости», — рад Олег.

«Ха-ха, свиноботы пропали, тишина в пабликах. Никогда ещё Киев так красиво не выглядел, как при генерале Суровикине», — написал Alex_ Alex_.

«У нас семья по Крымскому мосту тоже ехала, хоть бы одна ракета долетела до Зеленского, пожалуйста», — обратился Артём.

Выступление Зеленского после удара российских ракет по инфраструктуре на территории б. УССР Цитата из видео

«Ура! Этого мало — хотим ещё! А что, они марки ещё не подготовили? Завтра бы со своими любимыми местами селфи делали!», — написала Инна.

«Эскалация порождает эскалацию, к сожалению, пока режим в Киеве не хочет переговоров, даже закон издали, что договариваться не будут. Так что, скорее всего, будет всё ещё жёстче, это уже объективный факт», — считает Tony.

«Пора, ох, пора! Поздно, с этого нужно было и начинать. Браво! Достали террористы», — прокомментировала ZаbиЯка.

«Наконец-то», — написал Михаил.

«По Вашингтону и Лондону надо вдарить!» — призвал Alex.

«Всегда на агрессию отвечают агрессией. Они много лет верещали, что ведут с нами войну, вот пусть и смотрят, как война выглядит на самом деле. Жители Донбасса много лет в таком аду живут», — напомнил Александр.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия дала «более чем достойный» ответ киевскому режиму за теракт на Крымском мосту, отметил 10 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.