Валерия Иванова, 10 октября 2022, 16:57 — REGNUM Жители России с нескрываемой радостью и оптимизмом восприняли нанесение ракетных ударов по территории б. УССР. В телеграм-каналах пользователи оставляют сотни комментариев, в которых поддерживают действия российской армии.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ну этого же и следовало ожидать после случая с мостом», — написал Ruslan.

«Наконец-то, уже и не верилось», — поддержал mr. Red.

«Суровикин, молодец, продолжай, не останавливайся. Смерть фашистам», — пожелал Олег.

«Господи! Наконец-то! Они так просили, так просили. Не хотели по-хорошему — получайте. Россия, вперёд», — радуется Тамара.

«Суровикин празднует назначение! Молодец», — поддержала Маргарита.

«Утро у врагов России начинается не с кофе», — иронизирует Polina Stepanenko.

«Отличные новости», — рад Олег.

«Ха-ха, свиноботы пропали, тишина в пабликах. Никогда ещё Киев так красиво не выглядел, как при генерале Суровикине», — написал Alex_ Alex_.

«У нас семья по Крымскому мосту тоже ехала, хоть бы одна ракета долетела до Зеленского, пожалуйста», — обратился Артём.

Выступление Зеленского после удара российских ракет по инфраструктуре на территории б. УССР
Выступление Зеленского после удара российских ракет по инфраструктуре на территории б. УССР
Цитата из видео

«Ура! Этого мало — хотим ещё! А что, они марки ещё не подготовили? Завтра бы со своими любимыми местами селфи делали!», — написала Инна.

«Эскалация порождает эскалацию, к сожалению, пока режим в Киеве не хочет переговоров, даже закон издали, что договариваться не будут. Так что, скорее всего, будет всё ещё жёстче, это уже объективный факт», — считает Tony.

«Пора, ох, пора! Поздно, с этого нужно было и начинать. Браво! Достали террористы», — прокомментировала ZаbиЯка.

«Наконец-то», — написал Михаил.

«По Вашингтону и Лондону надо вдарить!» — призвал Alex.

«Всегда на агрессию отвечают агрессией. Они много лет верещали, что ведут с нами войну, вот пусть и смотрят, как война выглядит на самом деле. Жители Донбасса много лет в таком аду живут», — напомнил Александр.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия дала «более чем достойный» ответ киевскому режиму за теракт на Крымском мосту, отметил 10 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.