* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 10 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободил Мирзу Хосни, репортёра «Радио Офтоб» в афганской провинции Герат после четырёх месяцев заключения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

pikabu.ru Тюрьма

Ассоциация журналистов Афганистана объявила об освобождении этого журналиста и сообщила, что он был освобождён благодаря усилиям организаций, защищающих права журналистов.

Мирза Хосни был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате четыре месяца назад, а затем переведён в Кабул и заключён в тюрьму. Представители пресс-службы службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате заявили, что он был арестован из-за связей с Фронтом национального сопротивления Афганистана.

Семья журналиста однако отрицала его какую-либо связь с фронтом и утверждала, что Хосни был вынужден отправиться в Герат из-за безработицы и страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а оттуда планировал эмигрировать в Иран.

Мирза Хосни, владелец франшизы «Радио Офтоб», некоторое время также возглавлял сеть гражданского общества провинции Дайкунди.

Также Ассоциация свободных журналистов Афганистана обратилась к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой освободить Халида Кадери. Напомним, Халид Кадери, поэт и журналист из Герата, уже несколько месяцев находится в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и были опубликованы сообщения о том, что он был подвергнут избиению.