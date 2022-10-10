Москва, 10 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Москва заняла 16-е место по росту цен на жилье среди мегаполисов России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН. Аналитики».

Москва

Средняя стоимость квадратного метра в столице составила 312,4 тыс. рублей, что на 8% больше показателя аналогичного периода 2021 года. Лидером рейтинга стала Самара с динамикой в 36% — объекты подорожали до 101,9 тысячи рублей. На втором и третьем местах списка оказались Ростов-на-Дону и Челябинск, где вторичное жилье подорожало до 103,4 тыс. рублей и до 64,9 тыс. за «квадрат» соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский рынок съемного жилья быстро насыщается большим объемом предложений от арендодателей. По мнению доцента департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, в течение следующих двух-трех месяцев будет наблюдаться постепенное снижение цен на недвижимость на 3% в месяц.