Сеул, 10 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В 2021 году в столице Южной Кореи число молодых людей в возрасте старше 20 лет, покончивших жизнь самоубийством, увеличилось почти на 10%. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные мэрии города и полицейского управления.

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

Согласно опубликованным данным, в прошлом году в столице свели счеты с жизнью 2034 человека. Среди них 32,2% приходится на лиц в возрасте от 60 лет, 17,4% — на лица от 20 до 59 лет.

Известно, что общий показатель практически не изменился по сравнению с 2020 годом, однако число лиц в возрасте старше 20 лет, совершивших самоубийство, увеличилось на 9,3%, а в возрасте старше 60 лет — на 8,4%.

С 2017 по 2021 года 78 человек совершили повторную попытку суицида.

В 2017 года в государственной программе по реабилитации принимали участие 6611 человек, однако к 2021 году показатель вырос до 15 353 человек.