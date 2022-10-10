Оренбург, 10 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области 10 октября эвакуировали Оренбургский районный суд и Советский районный суд Орска. В адрес учреждений поступили анонимные угрозы минирования, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

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Анонимные письма судебные инстанции поучили по электронной почте. На месте работают правоохранители. Здания обследуют на наличие взрывных устройств.

Стоит отметить, в Оренбуржье участилась случаи ложных сообщений о минировании судов. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 10 октября письма с угрозами теракта получили ОГУ, преподаватели и студенты университета.