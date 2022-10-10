Кострома, 10 октября 2022, 11:57 — REGNUM Более 130 костромичей, включая 20 женщин, подали заявку на отправку в зону СВО в качестве добровольцев через портал Госуслуг. Об этом сообщает администрация региона. Большая часть костромичек имеет медицинское образование.

Габриэль Николет. Портрет медсестры из Красного Креста. 1914
Габриэль Николет. Портрет медсестры из Красного Креста. 1914

Их отправят на обучение в военную академию радиационной, химической и биологической защиты и уже затем распределят в места проведения СВО.

Напомним, возможность электронной регистрации заявления появилась 3 октября. С этого момента по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко в России зарегистрировали более 70 тысяч подобных запросов. Ранее принять участие в спецоперации пожелали более 300 костромичей. Они обращались в военкоматы.

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