Кострома, , 11:57 — REGNUM Более 130 костромичей, включая 20 женщин, подали заявку на отправку в зону СВО в качестве добровольцев через портал Госуслуг. Об этом сообщает администрация региона. Большая часть костромичек имеет медицинское образование.

Габриэль Николет. Портрет медсестры из Красного Креста. 1914

Их отправят на обучение в военную академию радиационной, химической и биологической защиты и уже затем распределят в места проведения СВО.

Напомним, возможность электронной регистрации заявления появилась 3 октября. С этого момента по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко в России зарегистрировали более 70 тысяч подобных запросов. Ранее принять участие в спецоперации пожелали более 300 костромичей. Они обращались в военкоматы.

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