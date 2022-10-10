Москва, , 11:28 — REGNUM Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова заявила, что перед представителями отечественной киноиндустрии сегодня стоит задача построения суверенного кинематографа. Интервью с ней было опубликовано 10 октября на сайте газеты «Известия».

Кинозал Myhome.ru

Глава «КАРО», отвечая на вопрос о низкой наработке кинорелизов, отметила, что сейчас в России имеет место ситуация нарушенных маркетинговых цепочек, из-за которой маркетологи вынуждены перестраивать рекламные концепции. Она также обратила внимание на происходящие процессы формирования новых прокатных компаний, которые в будущем создадут новых лидеров рынка.

«Ведь сохранилась вся инфраструктура, сохранились профессионалы, которые всегда занимались дистрибуцией на мировом уровне. Перед нами сейчас стоит задача выстроить наш суверенный кинематограф», — заявила Зинякова.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в минувшие выходные (6-9 октября 2022 года) в лидеры российского проката вышла отечественная историческая картина «Сердце Пармы» на основе одноимённого романа Алексея Иванова, которую снял режиссёр Антон Мегердичев. Согласно неофициальным предварительным данным фильм смог собрать в первые четыре дня после премьеры 131,8 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Историческая лента «Сердце Пармы» лидирует в российском прокате