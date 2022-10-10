Змеиногорск, Алтайский край, , 11:28 — REGNUM Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по сообщениям из средств массовой информации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации Змеиногорского района и города Змеиногорска, а также муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Змеиногорского района», что привело к срыву отопительного сезона в городе Змеиногорске.

Змеиногорск. Здание администрации МЧС

По данным следствия, в 2018 году должностными лицами органов местного самоуправления Змеиногорского района ненадлежащим образом проведены мероприятия по организации диагностики, текущего и капитального ремонта оборудования, используемого для подачи тепловой энергии потребителям — жителям города Змеиногорска.

Кроме того, должностными лицами МУП «ЖКХ Змеиногорского района» не обеспечена бесперебойная подача тепла населению и организациям города. Данные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан в виде полного и частичного прекращения теплоснабжения муниципального образования в период начала отопительного сезона с октября 2018 года по настоящее время.

В ходе предварительного следствия предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября алтайские власти известили, что в 97% жилого фонда началась подача тепла, отопительный период стартовал в 68 муниципальных образованиях.

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