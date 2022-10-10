Киев, 10 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Новые взрывы прогремели на территории Львова. Об этом 10 октября сообщает киевское издание strana. ua в своём телеграм-канале.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

«Пишут о новых взрывах во Львове», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после нанесённых ударов по инфраструктуре находящихся под контролем Киева городов на территории б. УССР главы МИД Латвии и Литвы Эдгарс Ринкевичс и Габриелюс Ландсбергис призвали страны Запада поставлять киевскому нацистскому режиму большее количество оружия.