Красноярск, , 11:28 — REGNUM Купянская резня — это один из эпизодов целенаправленного геноцида русскоговорящего населения на территории бывшей УССР. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 октября сообщил первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения «Коммунистической партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв.

Киевский каратель Жорин из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал видео расправы над жителями Купянска Цитата из видео

По его словам, укронацисты, будучи уверенными в своей безнаказанности, понимающие, что они находятся под полным протекторатом киевского режима и их заокеанских хозяев, уже ничего не стесняются.

«Если раньше внесудебные казни, пытки и издевательства несогласных на территории бывшей УССР всё же старались прятать или как-то объяснять «неловкостью» самих жертв, то сейчас киевский режим этим бравирует в открытую. Мерзость всей этой ситуации в том, что официальный Киев не только использует этих упырей для устрашения русских и жителей территорий б. УССР, он ещё и пытается переложить вину за геноцид на Россию», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Андрей Селезнёв считает, что купянская резня стала возможной после ухода из Харьковской области российских войск: «А это значит, что ради спасения человеческих жизней мы должны вернуться, мы не должны замыкаться лишь на территории четырёх новых российских регионов. Если русский солдат не раздавит нацистскую гадину в её логове, то гибель людей будет продолжаться».

«Террористы должны быть уничтожены, а путинское «мочить в сортире» вновь должно стать лейтмотивом государственной политики по умиротворению этой территории хаоса и страха», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в интернете распространились кадры расправы киевского режима над гражданскими в Купянске, которые сотрудничали с российской властью. Людей со следами пыток хоронили в братских могилах.

Читайте также: Эксперт: киевские неонацисты попытались организовать провокацию в Купянске