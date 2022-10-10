Белгород, 10 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Два населённых пункта обстреляны националистами 10 октября в Белгородской области. Погибла 74-летняя женщина, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Повреждения после обстрела

Под обстрел попало валуйское село Конопляновка. Средствами ПВО была сбита ракета «Точка-У», однако её осколки повредили один частный жилой дом.

«Также ВСУ обстреляли Шебекино. Есть погибшие — женщина, 74 года с обширными осколочными ранениями. Есть разрушения, по предварительным данным, повреждены три частных домовладения», — написал глава региона.

На местах находятся все оперативные службы.