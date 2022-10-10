Москва, 10 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. ВСУ предприняли попытку танкового прорыва, но их остановили подразделения российских ВДВ. Против киевских боевиков применили противотанковые комплексы «Корнет», следует из видеоролика, опубликованного Минобороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Противотанковый комплекс «Корнет-Д»

Кадры с беспилотника демонстрируют уничтожение двух единиц бронетехники ВСУ в поле возле лесополосы. Затем показаны поражённый танк Т-80БВ и бронеавтомобиль Kirpi производства Турции.

«Происходил танковый прорыв. Я занял свою противотанковую позицию и из противотанковой установки «Корнет» поразил танк противника», — рассказал оператор ПТУР по имени Евгений.

Оператор добавил, что он и другие военнослужащие «справились и остановили» противника.

В Минобороны уточнили, что колонну бронетехники ВСУ обнаружили с помощью беспилотника. Её атаковали артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, уничтожив шесть танков и более десяти единиц другой техники.

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