Удар «Корнета»: подразделения ВДВ остановили танковый прорыв ВСУ
Москва, 10 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. ВСУ предприняли попытку танкового прорыва, но их остановили подразделения российских ВДВ. Против киевских боевиков применили противотанковые комплексы «Корнет», следует из видеоролика, опубликованного Минобороны.
Кадры с беспилотника демонстрируют уничтожение двух единиц бронетехники ВСУ в поле возле лесополосы. Затем показаны поражённый танк Т-80БВ и бронеавтомобиль Kirpi производства Турции.
«Происходил танковый прорыв. Я занял свою противотанковую позицию и из противотанковой установки «Корнет» поразил танк противника», — рассказал оператор ПТУР по имени Евгений.
Оператор добавил, что он и другие военнослужащие «справились и остановили» противника.
В Минобороны уточнили, что колонну бронетехники ВСУ обнаружили с помощью беспилотника. Её атаковали артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, уничтожив шесть танков и более десяти единиц другой техники.
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